Teen Mom 2
Folge 13: Unerfüllte Erwartungen
41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Nach einem Streit mit Nathan muss sich Jenelle der Polizei stellen. Chelsea wird klar, dass Adams Verhalten Spuren bei Aubree hinterlässt. Kailyn reagiert mit Unverständnis auf Jos Verhalten. Leah findet sich mit dem Ende ihrer Ehe ab.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany