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Teen Mom 2

Unerfüllte Erwartungen

MTV liveStaffel 6Folge 13vom 06.08.2026
Unerfüllte Erwartungen

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Teen Mom 2

Folge 13: Unerfüllte Erwartungen

41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Nach einem Streit mit Nathan muss sich Jenelle der Polizei stellen. Chelsea wird klar, dass Adams Verhalten Spuren bei Aubree hinterlässt. Kailyn reagiert mit Unverständnis auf Jos Verhalten. Leah findet sich mit dem Ende ihrer Ehe ab.

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