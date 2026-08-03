Teen Mom 2
Folge 5: Nicht gut genug
41 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Leahs und Coreys Beziehung erlebt eine negative Wende, während Barbara und Jace Jenelle besuchen. Kailyn und Javi diskutieren die Zukunft ihrer gemeinsamen Ehe. Können sie sich einigen?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-6, Season 9-11: MTV Germany