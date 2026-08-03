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Teen Mom 2

Vertrauensbrüche

MTV liveStaffel 6Folge 6vom 03.08.2026
Vertrauensbrüche

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Teen Mom 2

Folge 6: Vertrauensbrüche

41 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Jenelle und Barb geraten in einen heftigen Streit wegen des Sorgerechts. Kailyn und Javi haben weiterhin Eheprobleme, während es auch bei Chelsea und Taylor Streit um das Sorgerecht geht. Können die jungen Mädchen ihre Probleme in den Griff bekommen?

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