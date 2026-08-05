Auf der Suche nach GlückJetzt kostenlos streamen
Teen Mom 2
Folge 9: Auf der Suche nach Glück
41 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Jenelle will auch nach Nathans Verhaftung mit ihm zusammen bleiben, überfordert von dem Gerede über eine Scheidung und dem Sorgerechtsstreit. Leah trifft eine schwerwiegende Entscheidung.
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany