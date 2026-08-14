Teen Mom 2
Folge 11: Späte Einsicht
40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Leah überlegt, zu Jeremy zurückzukehren, und Isaac hat mit Javis anstehendem Einsatz zu kämpfen. Jenelle wird ihr Trip nach New York vermiest, als sie von Nathan hört. Chelsea und Cole feiern Verlobung, aber Aubree hat traurige Neuigkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany