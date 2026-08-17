Teen Mom 2
Folge 13: Der Mann im Haus
39 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Javi erlebt einen tränenreichen Abschied von seiner Familie. Jenelle trifft sich mit Nathan, was Davids Eifersucht weckt. Corey und Leah sehen sich bei Alis Arzttermin wieder, und Chelsea und Cole wollen Aubrees Nachnamen ändern lassen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany