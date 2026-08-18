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Teen Mom 2

Es war nicht so gemeint

MTV liveStaffel 7Folge 15vom 18.08.2026
Es war nicht so gemeint

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Teen Mom 2

Folge 15: Es war nicht so gemeint

40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Leah und Corey kämpfen vor Gericht um das Sorgerecht für die Zwillinge. Jenelle erlaubt Nathan, Kaiser zu besuchen, und David bietet an, die Kontaktperson zu sein. Kail versucht, Isaac zu helfen, mit Javis Abwesenheit klarzukommen.

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