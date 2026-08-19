Teen Mom 2
Folge 18: Während du weg warst
39 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Kailyn und Javi haben Hemmnisse mit Javis Wehrdienst. Unterdessen streiten Barbara und David über Jenelle, was in einem Anruf bei der Notrufzentrale endet und Aubree bekommt ein neues Accessoire. Leah erhält derweil eine schockierende Nachricht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany