Teen Mom 2
Folge 2: Alles beim Alten
41 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Nathan droht Jenelle mit einer Anklage. Mitten im Sorgerechtsstreit bekommt Leah traurige Neuigkeiten wegen Ali. Kailyn versucht, eine Beziehung zu Jo aufzubauen, doch Javi stellt sich quer. Chelsea trifft bei Aubrees Vorschule auf Adam.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany