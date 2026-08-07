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Teen Mom 2

Alles beim Alten

MTV liveStaffel 7Folge 2vom 07.08.2026
Alles beim Alten

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Teen Mom 2

Folge 2: Alles beim Alten

41 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Nathan droht Jenelle mit einer Anklage. Mitten im Sorgerechtsstreit bekommt Leah traurige Neuigkeiten wegen Ali. Kailyn versucht, eine Beziehung zu Jo aufzubauen, doch Javi stellt sich quer. Chelsea trifft bei Aubrees Vorschule auf Adam.

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