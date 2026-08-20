Teen Mom 2
Folge 20: Eins nach dem anderen
40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Kailyn versucht, wieder mit Vee klarzukommen. Cole geht mit Aubree zu ihrem Vater-Tochter-Tanz. Jenelle beansprucht in New York medizinische Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany