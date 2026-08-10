Teen Mom 2
Folge 4: Im Dunkeln
40 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Als Nathan mit Kaiser wegfährt, will Jenelle ihn wegen Kindesentführung verklagen. Leah wartet auf das Gerichtsurteil, aber Corey erhält die Neuigkeiten zuerst. Kailyn bekommt Nachrichten wegen Javis Job, und Adam droht Chelsea mit Gericht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany