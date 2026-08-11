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Teen Mom 2

Zerwürfnisse

MTV liveStaffel 7Folge 6vom 11.08.2026
Zerwürfnisse

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Teen Mom 2

Folge 6: Zerwürfnisse

39 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Leah erhält einen Beschluss in ihrem Sorgerechtsfall. Ein heftiger Streit lässt die Freundschaft zwischen Kailyn und Jo zerbrechen. Jenelle stellt Barb ihren neuen Freund vor. Chelsea ist wütend auf Adam.

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