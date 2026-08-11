Teen Mom 2
Folge 6: Zerwürfnisse
39 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Leah erhält einen Beschluss in ihrem Sorgerechtsfall. Ein heftiger Streit lässt die Freundschaft zwischen Kailyn und Jo zerbrechen. Jenelle stellt Barb ihren neuen Freund vor. Chelsea ist wütend auf Adam.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany