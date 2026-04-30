Teen Mom 2
Folge 25: Hey, Mädchen, hey
40 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Jade und Seans Jahrestag steht auf der Kippe, da es Jade schwierig fällt, dem jungen Vater zu vertrauen. Briana überlässt Devoin übers Wochenende das Baby. Doch sie wird schwer enttäuscht. Zwischen Leah und Jeremy knistert es in New York.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9: MTV Germany