Teen Mom 2
Folge 34: Gute Miene
40 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Im Alleingang fällt Briana eine Entscheidung. Jade wendet sich Hilfe suchend an Sean, weil ihre Eltern beide noch in Haft sitzen. Chelsea präsentiert ihre Designs und ist dabei sichtlich nervös. Kailyn überrascht ihre Jungs.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9: MTV Germany