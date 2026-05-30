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Teen Mom: Family Reunion

MTV liveStaffel 3Folge 10vom 30.05.2026
Linie im Sand

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Teen Mom: Family Reunion

Folge 10: Linie im Sand

40 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Der Gruppen-Workshop von Dr. Mike führt dazu, dass Geheimnisse enthüllt werden. Cory wird mit der Realität konfrontiert, dass Taylor möglicherweise nicht auf ihn warten wird. Brianna, Kiaya und Leah feiern einen Single-Mom-Abend.

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