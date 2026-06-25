Staffel 5Folge 13vom 25.06.2026
Das F-WortJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 13: Das F-Wort
41 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Cate erfährt beim Arzt, dass sie Schwangerschaftsdiabetes hat, während Farrah von ihrer Mutter, die zu Besuch ist, genervt ist. Maci hingegen ist von Farrah genervt und will ihretwegen die Show verlassen. Amber hat einen neuen Freund.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 9: MTV Germany