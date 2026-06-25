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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 5Folge 13vom 25.06.2026
Das F-Wort

Das F-WortJetzt kostenlos streamen

Teen Mom OG

Folge 13: Das F-Wort

41 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Cate erfährt beim Arzt, dass sie Schwangerschaftsdiabetes hat, während Farrah von ihrer Mutter, die zu Besuch ist, genervt ist. Maci hingegen ist von Farrah genervt und will ihretwegen die Show verlassen. Amber hat einen neuen Freund.

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