Staffel 5Folge 6vom 23.06.2026
Wir sind zurück!Jetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 6: Wir sind zurück!
41 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Die Zeit der Schwangerschaft ist vorbei, nun müssen Farrah, Maci, Amber und Catelynn lernen, was es heißt, eine Mutter zu sein und Verantwortung für ein anderes Leben zu übernehmen. Diese Episode zeigt die Mütter das erste Mal nach '16 And Pregnant'.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 9: MTV Germany