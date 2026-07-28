Staffel 7Folge 36vom 28.07.2026
Ich wähle dichJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 36: Ich wähle dich
40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die vier Mütter in Spe, die in der Serie "16 and pregnant" vorgestellt wurden, sind nun junge Mütter geworden. Farrah, Maci, Amber und Catelyn werden bei ihren Erfahrungen im ersten Jahr ihres Elternseins weiter begleitet.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom OG
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7, Season 9: MTV Germany