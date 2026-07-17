Staffel 7Folge 7vom 17.07.2026
Laufsteg, Entzug und ShoppingJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 7: Laufsteg, Entzug und Shopping
40 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Amber präsentiert ihren neuen Freund. Butchs Drogenabhängigkeit macht Tyler sehr zu schaffen. Farrah und Sophia bekommen die große Chance, bei der New York-Fashion-Week zu modeln. Maci und Taylor konzentrieren sich auf ihre Modelinie.
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Teen Mom OG
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 9: MTV Germany