Staffel 8Folge 9vom 03.08.2026
Ich bin soweitJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 9: Ich bin soweit
40 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Maci und Taylor haben einen Unfall bei der Verhütung. Maci schlägt eine Vasektomie für Taylor vor. Überall in den sozialen Medien ist die Rede von Tylers Partyabend. Das nimmt Catelynn zum Anlass, um mit ihren Freundinnen auszugehen.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7-9: MTV Germany