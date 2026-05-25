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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 11vom 25.05.2026
Das Geduldsspiel

Das GeduldsspielJetzt kostenlos streamen

Teen Mom OG

Folge 11: Das Geduldsspiel

40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Die ausstehenden Ergebnisse von Zachs Gentest sorgen bei Cheyenne für erhöhte Nervosität. Die Ergebnisse des Tests bestimmen, ob ihr Kind mit der Krankheit VLCAD zur Welt kommen wird. Amber versucht, einen selbst verschuldeten Schaden zu reparieren.

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