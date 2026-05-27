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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 13vom 27.05.2026
Schreib mich nicht ab

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Teen Mom OG

Folge 13: Schreib mich nicht ab

40 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Catelynn und Tyler sind überrascht, als sie das Geschlecht ihres Babys durch einen Heimtest herausfinden. Zudem reist Mackenzie nach Hause, um ihren Vater zu überraschen und findet heraus, dass er immer noch an einer Depression leidet.

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