Staffel 9Folge 20vom 19.08.2026
Das Hier und JetztJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 20: Das Hier und Jetzt
40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Maci versucht, Bentley ihre posttraumatische Belastungsstörung zu erklären. Zudem lassen Mackenzie und Josh sich von einem Erziehungsexperten beraten. Catelynn und Tyler versuchen, Vaeda von ihrem Schnuller zu befreien, bevor das neue Baby eintrifft.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7-9: MTV Germany