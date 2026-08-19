Staffel 9Folge 22vom 19.08.2026
Hilfreich statt hilflosJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 22: Hilfreich statt hilflos
40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Mackenzie kämpft damit, ihren Blutzucker unter Kontrolle zu halten, und greift Josh heftig an. Gary bittet einen Erziehungsberater um Ratschläge für die Beziehung von Leah und Amber. Bei Cheyenne setzen die ersten Wehen ein.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 7-9: MTV Germany