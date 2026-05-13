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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 3vom 13.05.2026
Geduld ist Geduld

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Teen Mom OG

Folge 3: Geduld ist Geduld

40 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Mackenzies Pläne, nach Florida zu ziehen, werden auf Eis gelegt, weil ihr Vater eine vierfache Bypass-OP braucht. Macie sorgt sich um Bentleys schulische Leistung, während Catelynn und Tyler erwägen, noch ein Kind zu bekommen.

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