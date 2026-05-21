Staffel 9Folge 9vom 21.05.2026
Wie geht es weiter?Jetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 9: Wie geht es weiter?
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Cheyenne sagt Cory, dass sie schwanger ist. Amber leidet, da es ihrem Hund immer schlechter geht. Catelynn und Tyler sind besorgt, dass Nova eine Lernschwäche haben könnte. Mackenzie feiert ihren 26. Geburtstag.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9: MTV Germany