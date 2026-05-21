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Teen Mom OG

MTV liveStaffel 9Folge 9vom 21.05.2026
Wie geht es weiter?

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Teen Mom OG

Folge 9: Wie geht es weiter?

40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Cheyenne sagt Cory, dass sie schwanger ist. Amber leidet, da es ihrem Hund immer schlechter geht. Catelynn und Tyler sind besorgt, dass Nova eine Lernschwäche haben könnte. Mackenzie feiert ihren 26. Geburtstag.

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