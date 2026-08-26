Staffel 1Folge 11vom 26.08.2026
Du bist sein AufpasserJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 11: Du bist sein Aufpasser
40 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Bobby, ein Freund von Briana kommt zu Besuch und Ashley und Bar verbringen Zeit mit ihrer Mutter und Shen. Währenddessen klärt Maci ihre Kinder über Antirassismus auf. Kurz vor der Hochzeit könnte Zachs Vergangenheit ihn ins Gefängnis bringen.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany