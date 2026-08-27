Staffel 1Folge 14vom 27.08.2026
Gib zu, was du getan hastJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 14: Gib zu, was du getan hast
40 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Eine Woche vor der Hochzeit fällt Cheyenne auf, dass sie keinen Ring für Zach bereit hat. Briana trifft währenddessen die Mutter von Devoin, um über seine Spielsucht zu sprechen. Jade macht ihrer Mutter ein Friedensangebot.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany