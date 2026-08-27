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Teen Mom: The Next Chapter

MTV liveStaffel 1Folge 15vom 27.08.2026
Geduldige Liebe

Geduldige LiebeJetzt kostenlos streamen

Teen Mom: The Next Chapter

Folge 15: Geduldige Liebe

40 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Zach und Cheyenne stehen endlich vor dem Altar und es werden viele Tränen vergossen. Ein Unfall sorgt dafür, dass Ashley und Holly in Gefahr sind und Bar muss ins Gefängnis gehen. Es kommt zu einer plötzlichen Wendung zwischen Jaylan und Leah.

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