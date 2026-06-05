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Teen Mom: The Next Chapter

MTV liveStaffel 1Folge 27vom 05.06.2026
Unzerstörbar

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Teen Mom: The Next Chapter

Folge 27: Unzerstörbar

40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Ashley findet heraus, dass Bar zwei Jahre Bewährung in Kalifornien absitzen muss. Tyler arbeitet sein Trauma auf und hat Unterstützung von Catelynn. Als Ryan nach seinem Entzug eine Überdosis nimmt, ist Macy zutiefst schockiert.

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