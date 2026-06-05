Staffel 1Folge 27vom 05.06.2026
UnzerstörbarJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 27: Unzerstörbar
40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Ashley findet heraus, dass Bar zwei Jahre Bewährung in Kalifornien absitzen muss. Tyler arbeitet sein Trauma auf und hat Unterstützung von Catelynn. Als Ryan nach seinem Entzug eine Überdosis nimmt, ist Macy zutiefst schockiert.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany