Staffel 1Folge 3vom 26.05.2026
Gönn dir etwas RuheJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 3: Gönn dir etwas Ruhe
40 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Briana plant eine Reise, bei der sie sich mit ihrem zerstrittenen Vater treffen möchte. Währenddessen kämpft Cheyenne mit den Folgen der Schießerei. Als Maci den 13. Geburtstag von Bentley feiert, befürchtet sie, dass die Kegelbahn ihre PTBS auslöst.
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Teen Mom: The Next Chapter
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany