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Teen Mom: The Next Chapter

MTV liveStaffel 2Folge 30vom 06.05.2026
Bereit oder nicht, das Baby kommt

Bereit oder nicht, das Baby kommtJetzt kostenlos streamen

Teen Mom: The Next Chapter

Folge 30: Bereit oder nicht, das Baby kommt

40 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Maci und Bentley sehen Ryans neue Tochter Presley. Cate und Tyler suchen Rat bei Dr. Drew. Cheyenne und Zach reden mit einem Beziehungscoach über ihren bisher unerfüllten Kinderwunsch. Briana klärt Nova über Sex auf und gibt ihr einen Baby-Simulator.

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