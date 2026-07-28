Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teen Mom UK

Zeit für Entscheidungen

MTV liveStaffel 1Folge 2vom 28.07.2026
Zeit für Entscheidungen

Zeit für EntscheidungenJetzt kostenlos streamen

Teen Mom UK

Folge 2: Zeit für Entscheidungen

44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Mia bekommt ihr Baby. Amber und Ste streiten währenddessen wegen der Taufe. Megan trifft eine Entscheidung. Chloe macht sich große Gedanken über ihr Gewicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Teen Mom UK
MTV live
Teen Mom UK

Teen Mom UK

Alle 1 Staffeln und Folgen