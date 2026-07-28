Zeit für EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom UK
Folge 2: Zeit für Entscheidungen
44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Mia bekommt ihr Baby. Amber und Ste streiten währenddessen wegen der Taufe. Megan trifft eine Entscheidung. Chloe macht sich große Gedanken über ihr Gewicht.
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Teen Mom UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: MTV & © Season 1, Season 6, Season 11: MTV Germany