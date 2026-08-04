Teen Mom UK
Folge 3: Pferdeliebe
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Amber fängt an, Männer zu treffen. Mia fällt es schwer, nachts aufzustehen, um ihr Baby zu füttern. Chloe möchte, dass Marley modelt. Dylan kauft Megan ein Pferd. Die Liebe zwischen Raphael und Naomi ist in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: MTV & © Season 1, Season 6, Season 11: MTV Germany