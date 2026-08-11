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Teen Mom UK

Freude und Leid

MTV liveStaffel 1Folge 4vom 11.08.2026
Freude und Leid

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Folge 4: Freude und Leid

44 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Chloes großer Tag steht bevor. Ihren 18. Geburtstag verbringt sie jedoch mit einem Streit mit Jordan. Megan und Dylan fahren in den Urlaub, damit sie den ganzen Stress hinter sich lassen können. Brooklyn wird getauft, und Naomi sucht das Gespräch.

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