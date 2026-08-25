Teen Mom UK
Folge 6: Aus und vorbei
44 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Amber und Steve suchen sich eine Therapeutin. Mia trifft Erin. Chloe und Jordan beschließen, eine Auszeit zu nehmen. Naomi beendet die Sache mit Raphael. Megans und Dylans Verlobungsparty endet in einem tränenreichen Drama.
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Teen Mom UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: MTV & © Season 1, Season 6, Season 11: MTV Germany