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Teen Mom UK

Aus und vorbei

MTV liveStaffel 1Folge 6vom 25.08.2026
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Folge 6: Aus und vorbei

44 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Amber und Steve suchen sich eine Therapeutin. Mia trifft Erin. Chloe und Jordan beschließen, eine Auszeit zu nehmen. Naomi beendet die Sache mit Raphael. Megans und Dylans Verlobungsparty endet in einem tränenreichen Drama.

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