Teen Mom UK
Folge 2: Alte und neue Probleme
44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Amber hat immer mehr Ärger mit Ste. Mia macht sich unterdessen Sorgen um Marliya, weil sie krank ist. Chloe bereitet hingegen Marley aufs Brudersein vor. Sassi verfolgt ihre Träume, aber es tauchen mitunter auch Albträume auf.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11: MTV Germany & © Season 11: MTV