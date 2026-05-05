Nach vorne blicken oder nach hinten?Jetzt kostenlos streamen
Teen Mom UK
Folge 3: Nach vorne blicken oder nach hinten?
44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Junge Mütter aus Großbritannien geben Einblick in die Bewältigung ihres Elternlebens. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zu ihren Kindern und zu ihren Partnern sowie ihre persönliche Entwicklung und ihr Alltag als Teenager-Mütter.
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Teen Mom UK
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11: MTV Germany & © Season 11: MTV