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Teen Mom UK

Eine willkommene Auszeit

MTV liveStaffel 12Folge 3vom 02.06.2026
Eine willkommene Auszeit

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Folge 3: Eine willkommene Auszeit

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Amber möchte, dass die Jungs eine Bindung zu Elliot aufbauen, also machen alle zusammen einen Familienausflug in den Zoo. Währenddessen spricht Amber mit Elliot darüber, wie sehr er ihr Leben und das Leben der Jungs positiv beeinflusst. Chloe wird daran erinnert, wie hart es sein kann, Mutter eines Neugeborenen zu sein. Ihre Woche gerät völlig aus den Fugen, als Rudy und Marley gleichzeitig krank werden. Sassi ist stolz darauf, wie gut Zena'ya im Sport und in der Schule abschneidet. Sie beschließt, ihre Leistungen mit einem Ausflug in einen Freizeitpark zu belohnen und Zena'yas Oma Toni ist auch dabei. Mia traut ihren Augen kaum, als sie eine Nachricht von Manley bekommt, in der er ein Treffen vorschlägt, damit sie mit Marliya gemeinsam über ihr Verhalten sprechen können. Mia teilt diese Neuigkeit Marliya auf dem Weg zur Schule mit, aber Marliya macht ihrer Mutter unmissverständlich klar, dass sie bei dem Treffen nicht dabei sein möchte.

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