Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter Staffel 10 Folge 8

ATVStaffel 10Folge 8vom 13.09.2016
Teenager werden Mütter Staffel 10 Folge 8

73 Min.Folge vom 13.09.2016Ab 12

Gleich zwei Heiratsanträge sind bei "Teenager werden Mütter" in Vorbereitung. Der erst 16-jährige Dominik ist seit einem Monat Vater und will demnächst das Familienglück perfekt machen und der 13-jährigen Jungmama Jasmin die Frage aller Fragen stellen. Er will ihr zeigen, dass es in seinem Leben nur noch sie und Töchterchen Stefanie gibt. Und auch bei 18-jährigen Edith und dem 20-jährigen Maurice stehen die Zeichen auf Ehe. Sie vermutet, dass er ihr demnächst einen Antrag machen will – und möchte ihm deshalb zuvorkommen. Selbst ist die Frau!

