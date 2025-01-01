Teenager werden Mütter
Folge 8: Episode 8
62 Min.Ab 12
Es geht spannend weiter: Während Melanie und Andi Söhnchen Jason Timothy begrüßen, sprechen Kevin und Vater Karl auf Balkonien über Kevins bevorstehende Vaterschaft und Co. Bei Bier und Zigarette wird Tacheles geredet. Neben Streitereien in der Beziehung wird unter anderem auch der Beischlaf zum Thema, denn Jessi will Kevin scheinbar nicht ranlassen!
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen