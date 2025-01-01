Teenager werden Mütter
Folge 1: Episode 1
62 Min.Ab 12
Julia war erst 16, als sie von Valentin schwanger wurde. Inzwischen hat sich die junge Frau gut in ihre Mutterrolle eingefunden. Valentin dagegen kann sich mit seiner Blitzvaterschaft noch nicht anfreunden. Cathlyn ist 19 Jahre jung und alleinerziehend. Der leibliche Vater ihrer Tochter Alessia hat das Weite gesucht. Cathlyns neuer Freund David kümmert sich jedoch rührend um die Kleine. Eine glückliche Fügung - wären da nicht die Beziehungsprobleme des jungen Paars.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen