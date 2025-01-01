Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Vanessa erzählt ihre schockierende Geschichte

ATVStaffel 17Folge 3
Vanessa erzählt ihre schockierende Geschichte

Vanessa erzählt ihre schockierende GeschichteJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 3: Vanessa erzählt ihre schockierende Geschichte

66 Min.Ab 12

Die 19-jährige Nadine ist wieder schwanger und hofft, dass es diesmal ein Junge wird. Zusammen mit ihrer Mama Sabrina besucht sie Dr. Breinl, der eine Ultraschalluntersuchung durchführt. Spannend wird es auch bei Michelle. Der Teenie-Mutter ist die Fruchtblase geplatzt und sie muss mit Blaulicht in die Klinik gefahren werden.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen