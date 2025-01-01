Vanessa erzählt ihre schockierende GeschichteJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Vanessa erzählt ihre schockierende Geschichte
66 Min.Ab 12
Die 19-jährige Nadine ist wieder schwanger und hofft, dass es diesmal ein Junge wird. Zusammen mit ihrer Mama Sabrina besucht sie Dr. Breinl, der eine Ultraschalluntersuchung durchführt. Spannend wird es auch bei Michelle. Der Teenie-Mutter ist die Fruchtblase geplatzt und sie muss mit Blaulicht in die Klinik gefahren werden.
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen