Folge 4: Mutiger Sprung ins Leben
59 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Jungmama Lisa lässt sich nach der Trennung von Marcell nicht mehr vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hat. Unter dem Pseudonym "Haazel" zeigt sie sich freizügig im Internet - ob das ihren Ex kalt lässt? Michelle hat es unterdessen ebenfalls nicht leicht. Sie ist von ihrem Ex-Freund schwanger, muss zwei Kinder erziehen und ihre wiederaufgefrischte Liebe - namens Jovan - sitzt aktuell im Gefängnis.
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
