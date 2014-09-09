Teenager werden Mütter Staffel 8 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
In dieser Staffel sind mit der 19-jährigen Janine sowie der 18-jährigen Nina zwei neue Charaktere dabei. Janine hat ihr Kind bereits, die junge Oberösterreicherin ist in einer glücklichen Beziehung mit dem 24-jährigen Michael und der 2-jährige Luca ist der große Sonnenschein der Beziehung. Diese trüben jedoch auch dunkle Wolken, denn Michael hatte Krebs. Auch wenn er derzeit als geheilt gilt, lebt die junge Familie doch in Angst, dass die Krankheit zurückkehrt. Und um ihr junges Glück noch intensiver zu leben, möchten die beiden bald ein Geschwisterchen für Luca. Nina hingegen ist gerade hochschwanger und richtet mit ihrem 25-jährigen Freund Gabriel das Kinderzimmer ein. Dies ist jedoch nicht so leicht, da die beiden finanzielle Sorgen plagen. Gabriel ist gebürtiger Rumäne und derzeit arbeitslos. Seit Monaten befindet er sich auf Jobsuche, doch niemand will den gelernten Schweißer anstellen. Außerdem zeigen wir, wie es bei Sandra (19) und ihrem Dominik (19) weiterging. Er hat ihr in der letzten Folge einen Heiratsantrag gemacht, war sich sicher, dass sie die Frau seines Lebens ist. Doch die Jungmutter geht inzwischen wieder arbeiten, er ist zu Hause in Karenz und wartet auf seinen Einberufungsbefehl zum Bundesheer. Da dürfte dem jungen Herrn langweilig geworden sein … Außerdem hat Sabrina (17) gleich in der ersten Folge ihren Blasensprung und eilt mit ihrer Mutter ins Krankenhaus, da die kleine Isabella-Marie es anscheinend überaus eilig hat auf die Welt zu kommen. Doch plötzlich stockt die Geburt, Sabrina liegt stundenlang in den Wehen und es läuft nicht ohne Komplikationen ab. Kompliziert ist es auch bei Jacky (22), die bereits ein Kind aus einer vergangenen Beziehung hat. Ihr neuer Immerwieder-Freund Dominique drängte zuletzt auf ein eigenes Kind mit seiner Freundin. Jackys Mutter Romana ist davon nicht begeistert, schließlich handelt es sich bei Dominique um einen vorbestraften Rowdy, der schon einige falsche Entscheidungen im Leben traf.
