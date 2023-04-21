Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 13Folge 1vom 21.04.2023
60 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12

Vierfach-Teenie-Papa Marcell und Vanessa haben geheiratet und leben nun gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn Joel in Linz. Doch das Glück der Familie wird von einer besorgniserregenden Diagnose überschattet: Bei Joel wurde ein Genfehler festgestellt. Neu bei "Teenager werden Mütter" ist die 17-jährige Mimi. Die Auszubildende wurde direkt von einem One-Night-Stand schwanger und der Vater lässt nun nichts mehr von sich hören.

ATV
