Teenager werden Mütter
Folge 5: Episode 5
60 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Vanessas Leiden haben ein Ende. Nach sechs Stunden in den Wehen ist es soweit: Die kleine Lina-Jolie erblickt zum ersten Mal das Licht der Welt. Jetzt ist Vanessa vierfache Mutter und Marcell Fünffach-Papa. Zwischen Jungmama Cathlyn und Ersatzpapa David kommt es zum Eklat. Er wirft ihr vor, ihn mit einem anderen Mann betrogen zu haben. Cathlyn jedoch bestreitet das vehement. Vicky will nun nach ihrer künstlichen Befruchtung endlich Klarheit. Ist sie tatsächlich schwanger?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen