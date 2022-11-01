Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 14Folge 6vom 01.11.2022
60 Min. Ab 12

Im Grazer Sanatorium herrschen Glücksgefühle. Marcell ist nun stolzer Fünffachpapa, für Vanessa ist die kleine Lina das vierte Kind. Marcell hat sich nun geschworen, nicht erneut Vater zu werden und sich einer Vasektomie zu unterziehen. Nadine ist enttäuscht: Vickys Schwangerschaftstest fiel negativ aus. Doch es besteht Hoffnung, dass die künstliche Befruchtung doch funktioniert hat, denn Vicky ist seit drei Tagen überfällig.

