Teenager werden Mütter
Folge 7: Episode 7
58 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Der 21-jährige Marcell wird zum fünften Mal Papa. Doch es brennt die Luft - er und seine Partnerin haben Schwierigkeiten, sich auf einen Namen für das Kind zu einigen. Bei den Teenies Kevin und Jessi rückt unterdessen die Geburt ihres Nachwuchses immer näher. Außerdem lädt David Cathlyn zu einem Picknick ein. Er will sie und damit seine Familie unbedingt zurückgewinnen.
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen