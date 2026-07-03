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Tennis: Österreichische Meisterschaft

Tennis Österreichische Meisterschaften 2026: Viertelfinale

ORF SPORT +Staffel 1Folge 24vom 03.07.2026
Tennis Österreichische Meisterschaften 2026: Viertelfinale

Tennis Österreichische Meisterschaften 2026: ViertelfinaleJetzt kostenlos streamen

Tennis: Österreichische Meisterschaft

Folge 24: Tennis Österreichische Meisterschaften 2026: Viertelfinale

143 Min.Folge vom 03.07.2026

live aus Oberpullendorf Kommentar: Franz Hofbauer Moderation: Karina Toth

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